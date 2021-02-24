«Спартак» отзаявит Рошу

Согласно регламента РПЛ в заявке клуба может находиться максимум восемь легионеров, однако в «Спартаке» после перехода Промеса их станет девять. В связи с этим клуб планирует избавиться от Педро Роши. В качестве приоритета москвичи будут рассматривать варианты с продажей футболиста.

Напомним, сегодня стало известно о том, что «Спартак» и амстердамский «Аякс» уладили все формальности с вопросом о переходе в стан красно-белых Квинси Промеса. Нападающий станет игроком московского клуба, за который уже выступал в период с 2014 по 2018 годы и в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Сумма трансфера составила 8.5 миллионов евро.