Сборная России будет готовится в Сочи к мартовским играм отбора на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что его команда будет готовится в Сочи к первым играм отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

«Как вы знаете, 23-й тур Российской премьер-лиги пройдет на несколько дней раньше, чем предполагалось, Поэтому тренерским штабом сборной было принято решение провести пятидневный сбор в Сочи. На прошлой неделе наши менеджеры уже там побывали, а основное поле ФГБУ «Юг Спорт» организаторы готовят к приезду сборной с середины февраля. 18 марта соберется примерно половина состава, остальные долетят после завершения игр тура, которые распределены на три дня. Футболисты, выступающие в зарубежных клубах, присоединятся к сборной позднее», - цитирует Черчесова ТАСС.

Напомним, что в марте сборная России проведет гостевой матч против Мальты (24 марта), домашний - против Словении (27 марта, игра состоится в Сочи) и гостевой - против Словакии (30 марта).

Помимо этих трех команд соперником сборной России в отборе на чемпионат мира в Катаре стали команды Хорватии и Кипра. На чемпионат мира напрямую попадет одна сборная, а команда, занявшая второе место попадет в стыковой турнир из четырех команд.