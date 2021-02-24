Зинедин Зидан: «Аталанта» очень здорово атакует

Главный тренер мадридского «Реала» Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Мы расстроены из-за потери игроков, у нас действительно много травм. Такова ситуация на текущий момент, но мы хорошо готовы к матчу. «Аталанта» очень здорово атакует и отлично подготовлена физически. Но нам нужно сыграть в своем стиле. Нас ждет хороший матч, — передает слова французского специалиста Marca.

Добавим, что Зидан четыре раза побеждал с «Реалом» в Лиге Чемпионов. В сезонах 2015/16, 2016/17, 2017/18 в качестве тренера, а в 2002 году француз забил победный гол в финале турнира немецкому «Байеру».