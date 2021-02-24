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24 февраля 16:56
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник «Баварии» Мусиала принял решение выступать за сборную Германии

В прошлом году 17-летний футболист провел две игры за молодежную сборную Англии.

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала принял решение выступать за национальную сборную Германии.

Об этом объявил официальный сайт Немецкого футбольного союза.

«Я рад, что Джамал Мусиала решил играть за Германии, – заявил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев. – Я вижу в нем огромный потенциал. Конечно же, мы долгое время следили за ним. Я и менеджер сборной Оливер Бирхофф встречались с Джамалом в Мюнхене и обсуждали с ним возможность выступать за нашу страну. Конечно, же сейчас никто не может дать ему гарантий, но думаю, что уже в марте мы пригласим Джамала в сборную».

На юношеском и молодежном уровне Мусиала выступал за команды Англии, хотя родился в Штутгарте. В академию «Баварии» он перешел из академии «Челси» летом 2019 года.

20 июня прошлого года Джамал стал самым юным игроком, сыгравшим за мюнхенский клуб в бундеслиге в возрасте 17 лет и 115 дней.

Вчера 23 февраля он забил свой первый гол в Лиге чемпионов, помогая «Баварии» обыграть в Риме «Лацио» (4:1), а всего на его счету 26 матчей и четыре забитых мяча за главную команду мюнхенцев.

источник: Немецкий футбольный союз
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