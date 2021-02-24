ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Лига Европы 20:00 Тоттенхэм Хотспур 0 Вольфсберг 0 П1 1.33 Х 5.60 П2 9.40
Испания - Примера 21:00 Барселона 0 Эльче 0 П1 1.14 Х 9.70 П2 22.00
Германия - Бундеслига 21:00 С.Оливер Баскетс 0 Гисен 46-е 0
Франция - Лига 1 21:00 Ним 0 Лорьян 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.33
Англия - Чемпионшип 22:00 Брентфорд 0 Шеффилд Уэнсдей 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 22:00 Барнсли 0 Сток Сити 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 22:00 Суонси Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.25 Х 3.00 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 22:45 Престон Норт Энд 0 Куинз Парк Рейнджерс 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Кардифф Сити 0 П1 2.18 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Роверс 0 Уотфорд 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.28
Лига чемпионов 23:00 Аталанта 0 Реал Мадрид 0 П1 2.35 Х 3.65 П2 3.10
Лига чемпионов 23:00 Боруссия М 0 Манчестер Сити 0 П1 11.00 Х 6.00 П2 1.31
24 февраля 17:14
автор: Артем Спиридонов

Облак — о поражении «Атлетико»: Мы будем бороться

Ответная встреча состоится 17 марта.

Вратарь мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак прокомментировал вчерашнее поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил французский нападающий «синих» Оливье Жиру.

— Мы проиграли. «Челси» забил невероятный гол. Такие голы не видишь каждый день. Как я всегда говорил, мы сильная, хорошая команда, и мы будем бороться. Теперь нам нужно сосредоточиться на воскресной игре. Ответный матч состоится через три недели. Я не сомневаюсь ни на секунду, что мы в состоянии переломить ситуацию в нашу пользу, — приводит слова словенского голкипера France Football.

Облак пропустил 16 голов в 23-х матчах текущего сезона чемпионата Испании. Девять матчей он отыграл на ноль.

источник: France Football
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021"Салават Юлаев" добился победы в РигеРоссийские баскетболисты завершили отбор на ЧЕ-2022 победой«Этот собачий сын накачен русским допингом»«Голый клининг» набирает популярность«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон в РПЛ
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Перестрелка Лукаку — Роналду продолжается. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Кныжову разбили лицо в кровь, Капризов выдал феерию (видео)
Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» переломить ход выездного матча с «Сан-Хосе» (5:2), а вот защитник «Шаркс» Николай Кныжов подвел свою команду двойным малым штрафом.
Панарину шьют дело, Роналду сделал дубль, Капризов порвал «акул»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
«Жалко Панарина, в Америке с этим не шутят». Бадюков — о «деле об избиении девушки»
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» скандал вокруг нападающего « Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который, по сообщениям СМИ, экстренно покинул расположение команды.
Как поставить 10 000 против Роналду без всякого риска
С 22 февраля 2021 года БК "Лига Ставок" запускает сверхвыгодную акцию для новых игроков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика