Облак — о поражении «Атлетико»: Мы будем бороться

Вратарь мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак прокомментировал вчерашнее поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил французский нападающий «синих» Оливье Жиру.

— Мы проиграли. «Челси» забил невероятный гол. Такие голы не видишь каждый день. Как я всегда говорил, мы сильная, хорошая команда, и мы будем бороться. Теперь нам нужно сосредоточиться на воскресной игре. Ответный матч состоится через три недели. Я не сомневаюсь ни на секунду, что мы в состоянии переломить ситуацию в нашу пользу, — приводит слова словенского голкипера France Football.

Облак пропустил 16 голов в 23-х матчах текущего сезона чемпионата Испании. Девять матчей он отыграл на ноль.