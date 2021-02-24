Жота тренируется в общей группе игроков «Ливерпуля»

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о том, что Диогу Жота приступил к тренировкам в общей группе команды Юргена Клоппа.

В сентябре прошлого года мерсисайдцы заплатили 44,7 млн евро за переход португальца из «Вулверхэмптона». В 17 матчах нынешнего сезона 24-летний нападающий забил за «Ливерпуль» девять голов.

9 декабря Диогу травмировал колено в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтилланда» и с тех пор не играл.