Денис Глушаков: Промес поможет «Спартаку»

Экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков прокомментировал переход 29-летнего игрока сборной Нидерландов Квинси Промеса в столичный «Спартак».
— Промес — хороший футболист. Думаю, он поможет «Спартаку». Промес прилетит, возобновит тренировки, потом встретимся с ним, пообщаемся, — передает ТАСС слова Глушакова.
Отметим, что за московскую команду Денис сыграл 147 матчей, в которых забил 22 гола. В настоящее время футболист выступает за команду «Химки». В текущем сезоне он забил один гол за подмосковную команду, проведя девять встреч.
источник: ТАСС