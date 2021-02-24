ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Лига Европы 20:00 Тоттенхэм Хотспур 0 Вольфсберг 0 П1 1.33 Х 5.60 П2 9.40
Испания - Примера 21:00 Барселона 0 Эльче 0 П1 1.14 Х 9.70 П2 22.00
Франция - Лига 1 21:00 Ним 0 Лорьян 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.33
Германия - Бундеслига 21:00 С.Оливер Баскетс 0 Гисен 46-е 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Барнсли 0 Сток Сити 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 22:00 Суонси Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.25 Х 3.00 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 22:00 Брентфорд 0 Шеффилд Уэнсдей 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 22:45 Престон Норт Энд 0 Куинз Парк Рейнджерс 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Роверс 0 Уотфорд 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.28
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Кардифф Сити 0 П1 2.18 Х 3.40 П2 3.50
Лига чемпионов 23:00 Боруссия М 0 Манчестер Сити 0 П1 11.00 Х 6.00 П2 1.31
Лига чемпионов 23:00 Аталанта 0 Реал Мадрид 0 П1 2.35 Х 3.65 П2 3.10
Лэмпард может стать новым главным тренером «Селтика»
24 февраля 17:44
автор: Виктор Шарафудинов

Лэмпард может стать новым главным тренером «Селтика»

Сегодня 24 февраля клуб из Глазго официально расстался с Нилом Ленноном.

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать новым главным тренером шотландского «Селтика».

Еще один кандидат на должность, которая освободилась после увольнения 49-летнего ирландца Нила Леннона, нынешний главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

Напомним, что 25 января Лэмпард расстался с «Челси», проработав с лондонской командой полтора года. Главного соперника «Селтика» по национальному чемпионату «Рейнджерс» в данный момент возглавляет бывший товарищ Фрэнка по национальной сборной Англии Стивен Джеррард.

После 30 туров «рейнджеры» опережают «кельтов» на 18 очков, что и побудило владельцев «Селтика» сменить главного тренера. Пока командой доверено руководить бывшему ассистенту Леннона Джону Кеннеди.

источник: Sky Sports
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021"Ак Барс" одержал волевую победу над "Барысом"Павел Бучневич - первая российская звезда недели в НХЛ«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон в РПЛ«Голый клининг» набирает популярностьЧешскую теннисистку оштрафовали за выходку в туалете
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Перестрелка Лукаку — Роналду продолжается. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Кныжову разбили лицо в кровь, Капризов выдал феерию (видео)
Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» переломить ход выездного матча с «Сан-Хосе» (5:2), а вот защитник «Шаркс» Николай Кныжов подвел свою команду двойным малым штрафом.
Панарину шьют дело, Роналду сделал дубль, Капризов порвал «акул»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
«Жалко Панарина, в Америке с этим не шутят». Бадюков — о «деле об избиении девушки»
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» скандал вокруг нападающего « Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который, по сообщениям СМИ, экстренно покинул расположение команды.
Как поставить 10 000 против Роналду без всякого риска
С 22 февраля 2021 года БК "Лига Ставок" запускает сверхвыгодную акцию для новых игроков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика