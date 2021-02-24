Лэмпард может стать новым главным тренером «Селтика»

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать новым главным тренером шотландского «Селтика».

Еще один кандидат на должность, которая освободилась после увольнения 49-летнего ирландца Нила Леннона, нынешний главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

Напомним, что 25 января Лэмпард расстался с «Челси», проработав с лондонской командой полтора года. Главного соперника «Селтика» по национальному чемпионату «Рейнджерс» в данный момент возглавляет бывший товарищ Фрэнка по национальной сборной Англии Стивен Джеррард.

После 30 туров «рейнджеры» опережают «кельтов» на 18 очков, что и побудило владельцев «Селтика» сменить главного тренера. Пока командой доверено руководить бывшему ассистенту Леннона Джону Кеннеди.