Эмиль Бохинен: Попробую учить русский самостоятельно

Новичок московского ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о трудностях изучения русского языка.

«Понадобится время, чтобы освоить русский, – рассказал 21-летний норвежский футболист в интервью для VG. – Алфавит совершенно другой, а потому все очень непросто. Не уверен, что мне удастся нанят репетитора, а потому я буду пытаться учить русский самостоятельно. Слово тут, слово там, и так далее. Пока я знаю только слова «привет» и «спасибо».

Полузащитник молодежной сборной Норвегии перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.