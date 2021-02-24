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24 февраля 18:15
автор: Виктор Шарафудинов

Георгий Ярцев: Возвращение Промеса – это точно правильное приобретение

Переход атакующего полузащитник сборной Нидерландов из «Аякса» обошелся «Спартаку» в 8,5 млн евро.

Бывший нападающий и главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев прокомментировал возвращение в московский клуб Квинси Промеса.

Ранее голландский полузащитник играл за красно-белых с 2014 по 2018 года, а в сезоне-2016/17 помог спартаковцам завоевать чемпионский титул.

«Я думаю, это отличное возвращение, он идет в свою команду, где ему все знакомо, – отметил Ярцев в интервью для Sport24.ru – Я очень рад, что этот игрок, лидер команды, пополнит ряды «Спартака». Манеру игры красно-белых он хорошо знает, так что мне кажется, что это качественное усиление для них на данный момент.

Посмотрим, сумеет ли Промес так же заиграть в новом коллективе, это покажет время. Главное, что тогда его игра внушала оптимизм, так что это точно правильное приобретение. Последние матчи «Спартака» показывали, что им нужен такой человек, который будет воплощать атаки и созданные моменты в гол».

В прошлом Квинси забил 66 мячей и сделад 33 голевые передачи в 135 матчах в составе «Спартака».

источник: Sport24.ru
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