Билялетдинов прокомментировал переход Промеса в «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказал мнение о переходе Квинси Промеса в столичную команду.

— Я думаю, что Промес способен усилить «Спартак». Но все мы помним, как повторно в Россию возвращались Думбия, Вагнер Лав. Заиграет ли Промес после возвращения на том же уровне, что и раньше трудно сказать — это равновероятностные события. Он может и зажечь, как в старые добрые, а может ничего и не показать,— приводит слова Билялетдинова Sport24.

— Добавим, что Данияр провел за красно-белых 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.