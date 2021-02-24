Массимо Каррера: Промес обязательно поможет «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход 29-летнего атакующего полузащитника Квинси Промеса в московский клуб из амстердамского «Аякса».

«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал, – отметил Каррера в интервью для Sport24.ru – Квинси в первую очередь – это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку».

Промес и Каррера вместе помогли красно-белым завоевать чемпионский титул в сезоне-2016/17. Квинси в прошлом играл за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, забив 66 мячей и сделав 33 голевые передачи в 135 матчах.

Каррера в настоящий момент тренирует клуб итальянской серии C «Бари».