Квинси Промес - о возвращении в «Спартак»: Я просто снова хочу быть важным для команды игроком

Полузащитник Квинси Промес рассказал почему решил перейти из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».

«Я просто снова хочу быть важным для команды игроком, я хочу играть. В том числе, конечно, на чемпионате Европы. В составе сборной я пробился на чемпионат Европы, но выбор за главным тренером. Мне просто нужно доказать что я готов, что нахожусь в достаточном игровом тонусе. Надеюсь, что верну хорошую форму, и тогда я не буду сомневаться в своем месте в составе», — цитирует Промеса RT со ссылкой на пресс-службу «Аякса».

Напомним, что после обвинения Промеса в нападении на члена семьи игрок потерял статус основного игрока амстердамского клуба.

Во время прошлого выступления Промеса за «Спартак» в 2014–2018 годах, игрок Нидерландской сборной был игроком основного состава московского клуба и провел за него 135 матчей, забив 66 голов.