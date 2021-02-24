Зоран Мамич: После победы в Краснодаре «Динамо» будет стремиться выиграть и в Загребе

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич пообщался с журналистами накануне ответного матча против «Краснодара».

«Мы добились отличного результата в первом матче в Краснодаре, но в ответной игре мы должны сыграть с еще большей сосредоточенностью, – цитирует пресс-конференцию Мамича официальный сайт хорватского клуба. – Будет необходимо еще более эффективно использовать свои голевые шансы, а также действовать более компактно и целеустремленно. Это единственный способ защитить добытое в первой игре и выйти в следующий раунд.

«Краснодар» едва ли что-то сможет изменить в своем подходе к игре. В первом матче они стремились много атаковать большими силами. Нужно будет внимательно сделать за Бергом и не давать ему свободного пространства. Однако он не единственный, от кого будет исходить опасность, ведь у «Краснодара» много хороших игроков.

По поводу нашей мотивации могу сказать следующее: нет никакой необходимости дополнительно мотивировать футболистов, когда речь идет о выходе в следующей раунд Лиги Европы.

«Динамо» не та команда, которая будет защищаться все 90 минут. Мы хотим выиграть и ответную встречу. Дома мы будем идти к победе, как мы шли к победе в Краснодаре».