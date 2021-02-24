Дмитрий Комбаров: Промес для «Спартака» – это усиление, но никто не будет испытывать иллюзий

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение Квинси Промеса в московский клуб.

Атакующий полузащитник сборной Нидерландов ранее выступал за красно-белых с 2014 по 2018 года, а в сезоне-2016/17 вместе с Комбаровым стал чемпионом России.

«Не думаю, что клуб, приглашая Промеса сейчас, может уколоться о те воспоминания 2017 года, – цитирует Дмитрия «РИА Новости». – Времени уже прошло достаточно. Никто не будет испытывать иллюзий. Думаю, что все у Куинси должно получиться, а для «Спартака» – это усиление. Он играл в сильном чемпионате, его качества просто никуда не могли деться. С учетом того, что наш чемпионат уровнем не сильно изменился, он хорошо впишется. Никакая адаптация Промесу не нужна: он знаком с командой, знаком с ее историей и, тем более, жил в Москве».

Дмитрий Комбаров в настоящее время выступает в ФНЛ за самарские «Крылья Советов».