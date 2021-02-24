Хосеп Гвардиола: До понедельника никогда не слышал о фэнтези-футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к фэнтези-футболу.

«Я в курсе, что футболисты увлекаются подобными вещами, фэнтези-футбол одна из таких штук. Я никогда не играл в него и узнал о существовании подобного развлечения от журналистов в понедельник.

Иногда футболисты, дружащие с членами других клубов, что-то говорят о выборе составов. Такое бывает. Это неэтично, непрофессионально, но случается», - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, что ранее игроки «Астон Виллы» случайно рассказали о травме Джека Грилиша, руководство клуба было недовольно.