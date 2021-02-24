Болельщиков «Аталанты» призвали оставаться дома во время матча против «Реала»

Власти Бергамо призвали болельщиков «Аталанты» воздержаться от совместного просмотра матча против мадридского «Реала».

Пресс-служба клуба из Бергамо опубликовала открытое письмо Массимо Джуппони, главы городского департамента здравоохранения.

Джуппони призвал болельщиков не собираться вместе во время игры, а также избегать объятий и песнопений. По его словам, стать причастным к великому событию в истории «Аталанты» можно даже сидя у собственного телевизора, но это поможет избежать новых вспышек заражения коронавирусом.

Поводом для этого обращения стали события, произошедшие в Милане в прошлое воскресенье 21 февраля. Во время дерби «Милана» и «Интера» около стадиона «Сан-Сиро» собралось около пяти тысяч человек, хотя игра проходила при пустых трибунах.

Матч «Аталанта» – «Реал» начнется в 23:00 по московскому времени.