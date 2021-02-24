Глава голландского профсоюза игроков: Если всплывут новые детали дела, то Промеса вызовут в суд

Глава голландского профсоюза игроков Евгений Левченко прокомментировал возбужденное дело против нападающего сборной Голландии и московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Дело не закрыто и продолжается. Сейчас просто нет оснований удерживать Промеса в стране. Его переход в «Спартак» легитимный. Но если всплывут новые детали, прокурор или судья решат вызывать Промеса, он вернется.

Не думаю, что дело замнут. Оно стало слишком резонансным. Однако его не имеют права задерживать в стране», - приводит слова Левчеко «РБ-Спорт».

Напомним, что Промес перешел в московский «Спартак» из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллионов евро.

Голландец ранее выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, становясь чемпионом России. В общей сложности Промес провел за красно-белых 135 матчей, забив 66 мячей.