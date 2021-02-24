Роша будет заявлен за «Спартак-2»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал отзаявку бразильского нападающего Педро Роши из основного состава.

«Педро Роша пока будет заявлен за «Спартак-2». Одновременно с этим клуб будет работать по поиску вариантов для его трудоустройства», - сказал Фетисов в интервью Sport24.

С приходом Промеса иностранцев в заявке красно-белых стало девять, поэтому клубу пришлось отцепить Рошу.

Напомним, что Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 млн евро. Последний год бразилец провел во «Фламенго» на правах аренеды. В январе 26-летний футболист вернулся в Россию и готовился к началу сезона с московским клубом. Контракт Роши истекает летом 2023 года.