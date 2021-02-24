Джан Пьеро Гасперини: В Зидане есть футбольная ДНК

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о наставнике «сливочных» перед матчем 1/8 финала ЛЧ.

— Зидан был игроком мирового класса. Когда он начал свою тренерскую карьеру, он продолжал делать то, что делал как игрок, он продолжал побеждать, и сразу же. Он сразу выиграл самые важные соревнования, а это значит, что в нем есть футбольная ДНК. Он один из величайших в футболе, — цитирует француза France Football.

«Аталанта» вышла в плей-офф из группы D, где заняла второе место, ее соперниками были «Ливерпуль», датский «Мидтьюлланд» и амстердамский «Аякс». Мадридцы попали в топ-16 турнира, заняв первое место в группе B, помимо «Реала» борьбу за выход вели менхенгладбахская «Боруссия», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».