Фонсека может уйти из «Ромы» в «Реал» и заменить Зидана

Новым главным тренером мадридского «Реала» может стать Паулу Фонсека.

По информации Corriere dello Sport, руководство Королевского клуба рассматривает 47-летнего португальца, который в данный момент тренирует «Рому», в качестве возможного преемника Зинедина Зидана.

Француз может покинуть Мадрид в том случае, если «Реал» не выиграет ни одного трофея по итогам нынешнего сезона.

Что касается Фонсеки, то его контракт с римлянами рассчитан до 30 июня нынешнего года, однако будет продлен автоматически еще на один сезон, если «Рома» пробьется в Лигу чемпионов.

Напомним, что португалец возглавил команду из столицы Италии в 2019 года после трех сезонов в украинском «Шахтере».