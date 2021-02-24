Тони Кроос: Лига чемпионов начинается сейчас

Немецкий полузащитник «сливочных» Тони Кроос поделился мнением о предстоящей встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Мы знаем, что этот матч для нас как финал. Для меня Лига чемпионов начинается сейчас. Это будет трудная игра не только потому, что у нас есть травмированные игроки, но и потому, что мы будем играть против очень хорошей команды, которая хорошо играет в атакующий футбол. Нам также нужно будет создавать опасность у ворот соперника. Но я убежден, что для хорошего результата нужно будет действовать эффективно в обороне, — передает слова немца France Football.

Отметим, что Кроос — четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Один раз он завоевывал главный клубный трофей Европы в составе мюнхенской «Баварии» и трижды в «Реале» Зинедина Зидана.

В текущем сезоне немецкий футболист провел 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил два гола и шесть раз помог отличиться партнерам.