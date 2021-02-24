Болельщикам собираются разрешить пересекать границы во время чемпионата Европы

Медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил, что болельщикам могут разрешить въезд в другие страны для посещения матчей чемпионата Европы ближайшим летом.

«Евро не может быть отменен, – заявил Кох в интервью агентству Reuters. – Нет никакого пессимистичного сценария отмены турнира. У нас есть только реалистичный и оптимистичный.

Решение о количестве болельщиков на матчах чемпионата Европы будет принято в начале апреля после консультации с властями стран-организаторов. Вполне возможно, что болельщикам, разрешат выезжать в другие страны для посещения матчей».

Чемпионат Европы, который был перенесен на один год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.