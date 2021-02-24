Сердар Таски: Промес — это большой трансфер для московского «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал возвращение в московский «Спартак» голландского нападающего Квинси Промеса.

«Я думаю, что Квинси Промес — это большой трансфер для московского «Спартака» и российской премьер-лиги. Он очень хорошо знает клуб и лигу. Все знают, сколько голов и передач он сделал за клуб в свой первый раз в московском «Спартаке». Так что если он будет в форме и готов играть, то он будет непосредственно очень важен для клуба в борьбе за победу в чемпионате», - сказал Таски в интервью Sport24.ru.

Напомним, что Промес перешел в «Спартак» из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллионов евро.

Таски выступал за красно-белых с 2013 по 2018 год, проведя за московский клуб 74 матча и забив два гола.