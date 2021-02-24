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24 февраля 21:27
автор: Степан Шереметьев

Сердар Таски: Промес — это большой трансфер для московского «Спартака»

Немецкий защитник Сердар Таски выступал вместе с голландским нападающим Квинси Промесом за московский клуб с 2014 по 2018 год.

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал возвращение в московский «Спартак» голландского нападающего Квинси Промеса.

«Я думаю, что Квинси Промес — это большой трансфер для московского «Спартака» и российской премьер-лиги. Он очень хорошо знает клуб и лигу. Все знают, сколько голов и передач он сделал за клуб в свой первый раз в московском «Спартаке». Так что если он будет в форме и готов играть, то он будет непосредственно очень важен для клуба в борьбе за победу в чемпионате», - сказал Таски в интервью Sport24.ru.

Напомним, что Промес перешел в «Спартак» из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллионов евро.

Таски выступал за красно-белых с 2013 по 2018 год, проведя за московский клуб 74 матча и забив два гола.

источник: Sport24.ru
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