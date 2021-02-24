«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, во второй раз разгромив «Вольфсберг»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» во второй раз одержал крупную победу над «Вольфсбергом». Итоговый результат 4:0.
Делле Алли открыл счет на 11-й минуте, а остальные голы «шпоры» забили во втором тайме.
Бразильский нападающий Карлос Винисиус оформил дубль, поразив ворота Мануэля Куттина на 50-й и 83-й минутах, а на 73-й отличился Гарет Бэйл.
18 февраля команда Жозе Моуринью разгромила австрийский клуб в Будапеште со счетом 4:1. Ответная встреча прошла в Лондоне.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу 26 февраля, а матчи – 11 и 18 марта.