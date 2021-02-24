Болельщики «Аталанты» пришли к стадиону, несмотря на запреты

Перед матчем «Аталанта» — «Реал» фанаты итальянской команды собрались около стадиона команды, несмотря на антиковидный запрет местного правительства на массовые скопления людей, об этом сообщает Sportitalia.

К стадиону пришло около тысячи фанатов, которые развернули баннеры и скандируют лозунги, в поддержку своей команды.

Добавим, что «Аталанта» вышла в плей-офф из группы D с английским «Ливерпулем», мадридский «Реал» попал в 1/8 финала из группы B вместе с менхенгладбахской «Боруссией».