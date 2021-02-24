Сергей Кирьяков: Не думаю, что тренерский штаб «Спартака» сразу бросит Промеса в пекло

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективу Квинси Промеса проявить себя после возвращения в «Спартак».

«Знаю, что мнения насчет разделились, – отметил Кирьяков в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Одни говорят, что это ни к чему не приведет; другие, что это – усиление. Я же считаю, что только время покажет, насколько мотивирован игрок, возвращаясь в Россию. Делать сейчас какие-то прогнозы на этот счет, наверное, неправильно. Понятно, что Промес сейчас находится в таком возрасте, когда с одной стороны можно говорить о футбольном опыте, а с другой – твои хорошие игровые качества уже не улучшаются, а потихоньку уходят. Так что посмотрим.

Я не думаю, что тренерский штаб сразу бросит Промеса в пекло: будет потихоньку давать игровое время, а когда он наберет игровые кондиции, тогда уже будут использовать на полную».

Завтра 25 февраля Промес пройдет в «Спартаке» медицинское обследование, а затем подпишет контракт (на 3,5 года по неофициальной информации).

В нынешнем сезоне 29-летний атакующий полузащитник провел 25 матчей за «Аякс», забив шесть мячей и сделав одну голевую передачу. Прошлый раз Квинси выходил на поле 28 января, отыграв первый тайм в домашней встрече амстердамского клуба против «Виллема II» в чемпионате Нидерландов.