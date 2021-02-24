Адеми — об ответной игре 1/16 финала Лиги Европы: «Краснодар» — опасная команда

29-летний капитан хорватского клуба Ариян Адеми поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы на пресс-конференции.

- В первой игре мы добились хорошего результата, но это еще ничего не значит. Мы должны быть лучше, чем были в Краснодаре. В первую очередь нам нужно улучшить реализацию. У нас было много моментов, которые мы не использовал. Мы можем стать еще сильнее и подняться на более высокий уровень. «Краснодар» — опасная команда, которая способна на все, и у них есть отличные игроки, — передаются слова Адеми на официальном сайте хорватской команды.

Добавим, что македонец присоединился к загребской команде в 2010 году. В текущем сезоне он провел 14 матчей за «Динамо» во всех соревнованиях, в которых забил три гола.