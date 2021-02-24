ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 67' Суонси Сити 1 Ковентри Сити 0 П1 1.27 Х 5.00 П2 16.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 65' Брентфорд 1 Шеффилд Уэнсдей 0 П1 1.15 Х 7.40 П2 21.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 65' Барнсли 1 Сток Сити 0 П1 1.30 Х 4.80 П2 14.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 40' Блэкберн Роверс 0 Уотфорд 2 П1 20.0 Х 14.0 П2 1.07
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 39' Борнмут 0 Кардифф Сити 2 П1 16.0 Х 9.50 П2 1.13
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 40' Престон Норт Энд 0 Куинз Парк Рейнджерс 0 П1 2.95 Х 2.60 П2 3.10
Лига чемпионов 1-й тайм, 27' Боруссия М 0 Манчестер Сити 0 П1 8.50 Х 4.50 П2 1.40
Лига чемпионов 1-й тайм, 26' Аталанта 0 Реал Мадрид 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.75
Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче» на своем поле
24 февраля 22:50
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче» на своем поле

Всего на счету аргентинца 18 голов в нынешнем сезоне испанской примеры.

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Эльче» с результатом 3:0.

Капитан каталонцев Лионель Месси оформил дубль. На 48-й минуте аргентинец открыл счет, протолкнув мяч в сетку после паса пяткой в исполнении Мартина Брейтуэйта, а на 68-й нанес точный удар левой, отблагодарив за передачу Френки Де Йонга.

На 73-й отличился Хорди Альба. При этом Брейтуэйт во второй раз за вечер выступил в роли ассистента.

Месси возглавляет список лучших бомбардиров примеры, забив 18 мячей в 22 играх.

Команда Рональда Кумана выиграла восемь из девяти последних встреч в чемпионате.

«Барселона» занимает третье место, набрав 50 очков в 24 играх. У «Атлетико» 55 очков после 23 встреч, а у «Реала» – 52 после 24.

«Эльче» находится на предпоследней 19-й строчке таблицы, с 21 очком после 23 матчей.

27 февраля «Барселона» сыграет в гостях с «Севильей». 28 февраля состоится матч «Гранада» – «Эльче».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шайба Гусева не спасла "Нью-Джерси" от проигрыша "Баффало"Московское "Динамо" разгромило "Автомобилист"Ford Bronco Sport отзывают из-за некачественной сборки на Мексиканском филиале компании«Голый клининг» набирает популярность«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон в РПЛ"С ума сойти". Столько красоты в одной девушке - это нереально
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Перестрелка Лукаку — Роналду продолжается. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Кныжову разбили лицо в кровь, Капризов выдал феерию (видео)
Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» переломить ход выездного матча с «Сан-Хосе» (5:2), а вот защитник «Шаркс» Николай Кныжов подвел свою команду двойным малым штрафом.
Панарину шьют дело, Роналду сделал дубль, Капризов порвал «акул»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
«Жалко Панарина, в Америке с этим не шутят». Бадюков — о «деле об избиении девушки»
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» скандал вокруг нападающего « Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который, по сообщениям СМИ, экстренно покинул расположение команды.
Как поставить 10 000 против Роналду без всякого риска
С 22 февраля 2021 года БК "Лига Ставок" запускает сверхвыгодную акцию для новых игроков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика