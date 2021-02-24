Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче» на своем поле

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Эльче» с результатом 3:0.

Капитан каталонцев Лионель Месси оформил дубль. На 48-й минуте аргентинец открыл счет, протолкнув мяч в сетку после паса пяткой в исполнении Мартина Брейтуэйта, а на 68-й нанес точный удар левой, отблагодарив за передачу Френки Де Йонга.

На 73-й отличился Хорди Альба. При этом Брейтуэйт во второй раз за вечер выступил в роли ассистента.

Месси возглавляет список лучших бомбардиров примеры, забив 18 мячей в 22 играх.

Команда Рональда Кумана выиграла восемь из девяти последних встреч в чемпионате.