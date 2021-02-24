Евгений Савин: Методы правления Лукашенко жестокие. Белоруссии нужны перемены

Бывший футболист и блогер Евгений Савин выразил мнение о политической ситуации в Белоруссии.

«Я к Лукашенко относился плюс-минус нейтрально, но после августа я вообще не представляю, как не может быть перемен там. Я не знаю, как они могут это заиграть, отмотать назад. Я просто это физически не представляю. Поэтому я очень надеюсь, что в Беларуси, в которую я хочу возвращаться со своей семьей, будут перемены», - приводит слова Савина Sports, ссылаясь на на «DW Беларусь».

Напомним, что Савин выступал в своей футбольной карьере за «Томь», пермский «Амкар» и самарские «Крылья Советов».