Сульшер — о Холанде: Сегодня это игрок «Боруссии»

Накануне ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что связывался с 20-летним нападающим дортмундского клуба.

Наставник «красных дьяволов» уже работал с молодым нападающим в норвежском «Мольде».

— Я поддерживал связь с Эрлингом. Приятно видеть, что он стал тем игроком, которым он является сейчас, и я знаю, что он все еще будет работать над улучшением своей игры. Сегодня это игрок «Боруссии». Мы желаем ему всего наилучшего и посмотрим, что нас ждет в жизни дальше, —приводит слова норвежского тренера France Football.

В текущем сезоне Холанд забил 17 голов в 17 матчах Бундеслиги и восемь голов в пяти играх Лиги чемпионов.