«Спартак»: Клуб не берет на себя риски, если Промес не выполнит обязанности по контракту в РФ

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб не берет на себя риски в том случае, если полузащитник Квинси Промес, имеющий проблемы с законом в Голландии, не сможет выполнять обязанности по контракту в России.

«Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России», - приводит слова Фетисова «РБ-Спорт».

Напомним, что в декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. Голландец был отпущен из-под стражи, но обвинения с него не были сняты, следствие продолжается.

24 февраля московский «Спартак» объявил о переходе из амстердамского «Аякса» Промеса за 8,5 миллионов евро.