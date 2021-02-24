Кадейкин — о предстоящем матче с «Авангардом»: Ожидаем тяжелую и эмоциональную встречу

Накануне предпоследней игры «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ форвард уфимцев Александр Кадейкин ответил на вопросы пресс-службы команды.

— Завтра игра против «Авангарда», с которым в этом сезоне получаются насыщенные матчи. Чего ждать от этой встречи?

— Думаю, будет хорошая и напряженная игра – командам есть, за что бороться – лидерство в Конференции и все это понимают. Ожидаем тяжелую и эмоциональную встречу.

— Осталось две игры до окончания регулярки и есть шанс улучшить положение команды в турнирной таблице. Насколько важно одержать победы в оставшихся встречах или все мысли уже о плей-офф?

— Мысли о плей-офф и о победах. Почему нет? Одно другому не мешает. Нас ждут игры с хорошими соперниками, что станет отличной проверкой себя и поможет приобрести уверенность. Поэтому, в любом случае надо побеждать.

Добавим, что в текущем сезоне 27-летний нападающий набрал 34 очка (13+21) в 52-х играх за свою команду.