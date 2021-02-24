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24 февраля 23:36
автор: Степан Шереметьев

Жозе Моуринью: Мы играли хорошо длительные отрезки матча и забили четыре великолепных гола

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против «Вольфсбергера» (4:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал выход своей команды в следующую стадию турнира после матча с «Вольфсбергером» (4:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Нам не понадобился план Б, так как мы играли хорошо и не требовалось что-то менять. Мы играли хорошо на протяжении длинных отрезков матча и забили четыре великолепных гола.

Это был особенный матч для тех, кто сегодня дебютировал. Радует также, что обошлись без травм», - приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что в первом матче «Тотенхэм» выиграл на выезде у «Вольфсбергера» со счетом 4:1.

Следующий соперник подопечных Моуринью по 1/8 финала Лиги Европы станет известен после жеребьевки турнира.

источник: BBC
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