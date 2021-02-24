Рональ Куман: После двух последних неудач победа была нам необходима

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат перенесенного матча 1-го тура Примеры с «Эльче» (3:0).

«Победа была нам необходима после двух последних неудач. Вторую половину матча мы провели лучше, учли ошибки, допущенные в первом тайме. Мы были предельно сосредоточены, первый гол нам помог раскрепоститься. Я сделал несколько замен, чтобы освежить игру. Терять очки в данной ситуации было непозволительно, поэтому нам нужно было обязательно одержать победу», приводит слова Кумана Marca.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» после 24 матчей расположилась на третьей строчке, набрав 50 очков.