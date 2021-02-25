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«Аталанта» в меньшинстве не удержала ничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Реала»
25 февраля 01:48
автор: Степан Шереметьев

«Аталанта» в меньшинстве не удержала ничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Реала»

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук на поле не появился.

«Аталанта» в меньшинстве проиграла мадридскому «Реалу» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

На 17-й минуте мадридцы здорово в касание прошли середину поля, и Винисиус Жуниор отправил в прорыв по центру Ферлана Менди, которого принял на бедро швейцарец. Немецкий арбитр Тобиас Штилер удалил Ремо Фройлера прямой красной карточкой.

«Реалу» удалось увезти победу благодаря дальнему прицельному удару героя матча Менди после розыгрыша углового. «Аталанте» не удалось удержать закономерную ничью.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Аталанта» - «Реал» - 0:1 (0:0)

Гол: Ф. Менди, 86. «Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле (Паломино, 85), де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56; Малиновский, 86).

«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Ф. Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Аррибас, 76), Винисиус (Мариано Диас, 57), Иско (Дуро, 76).

Предупреждения: Каземиро, 23. Ф. Менди, 55. Гозенс, 71.

Удаление: Фройлер, 17.

Судья: Штилер (Германия).

источник: «Советский спорт»
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