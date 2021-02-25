«Аталанта» в меньшинстве не удержала ничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Реала»

«Аталанта» в меньшинстве проиграла мадридскому «Реалу» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

На 17-й минуте мадридцы здорово в касание прошли середину поля, и Винисиус Жуниор отправил в прорыв по центру Ферлана Менди, которого принял на бедро швейцарец. Немецкий арбитр Тобиас Штилер удалил Ремо Фройлера прямой красной карточкой.

«Реалу» удалось увезти победу благодаря дальнему прицельному удару героя матча Менди после розыгрыша углового. «Аталанте» не удалось удержать закономерную ничью.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч