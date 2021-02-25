«Боруссия» Менхенгладбах проиграла «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» (Менхенгладбах) - 2:0.
Матч состоялся в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша при пустых трибунах.
Счет на 29-й минуте открыл португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву, голевая передача на счету Канселу.
Во втором тайме Силва уже сам ассистировал Габриэлу Жезусу, бразилец удвоил преимущество английского клуба на 65-й минуте.
Менхенгладбахцы не смогли ответить подопечным Хосепа Гвардиолы и потерпели поражение в номинально домашнем матче.
Лига Чемпионов
1/8 финала. Первый матч
Боруссия (Менхенгладбах, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:2 (0:1)
Голы: Бернарду Силва, 29, Габриэл Жезус, 65.
«Боруссия» М: Соммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер (В.Лазаро,63), Нойхаус, Крамер, Хофманн (Х.Вольф,87), Бенсебайни, Плеа (М.Тюрам,63), Штиндль (Б.Эмболо,74).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Фоден (Ф.Торрес,80), Стерлинг (Р.Марез,69), Габриэл Жезус (С.Агуэро,80), Бернарду Силва.
Главный арбитр – Рубен Диаш из Португалии.
Ответный матч должен состояться 16 марта.