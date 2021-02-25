Джан Пьеро Гасперини - об удалении Фройлера: Это футбольное самоубийство

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подверг критике судейство в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». На 17-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди.

«Игра была испорчена арбитрами. В прошлом году были изменены правила игры рукой, теперь же хотим вообще исключить какой-либо контакт в игре - это футбольное самоубийство. Меня могут дисквалифицировать за сказанные слова, но судить матчи должны люди, которые играли в футбол и понимают правила. Арбитрам не помогает даже ВАР», - приводит слова Гасперини Football Italia.

Отметим, что ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.

Напомним, что действующим победителем ЛЧ является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла французский «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч