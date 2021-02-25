Хендерсон может пропустить Чемпионат Европы

Англичанин получил повреждение в дерби против «Эвертона» в рамках 25-го тура АПЛ. Если игроку понадобится операция, то на восстановление может уйти до 12 недель.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет в период с 11 июня по 12 июля в 11 странах на 12 стадионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная Англии выступит в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Хендерсон провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал однй результативную передачу.