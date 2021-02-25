Карл Старфельт: Для европейцев Россия не входит в число самых популярных курортных направлений

«Я очень счастлив в клубе и с футбольной точки зрения, и с бытовой. В команде отличная атмосфера. У меня нет абсолютно никаких сожалений о решении перейти сюда.

Конечно, какие-то вещи пугали. В первую очередь неизвестность того, куда ты едешь. Для европейцев Россия не входит в число самых популярных курортных направлений. Я совершенно ничего не знал про Казань, но сейчас счастлив тому, как все в итоге обернулось».

Напомним, в текущем сезоне шведский футболист провел за казанцев 18 матчей, в которых забил два мяча.

После 19 туров «Рубин» занимает девятое место в таблице РПЛ с 28 очками.