Григорий Иванов: У нас есть Ярослав Годзюр

«ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Мы были к этому не готовы совершенно, но у нас есть Ярослав Годзюр, который, думаю, достойно заменит Помазуна».

Напомним, ранее стало известно, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев сдали положительные тесты на коронавирус, в связи с чем пропустят предстоящий матч 20-го тура РПЛ армейцев против столичного «Локомотива».