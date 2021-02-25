ЦСКА: Акинфеев почувствовал небольшое недомогание и был изолирован

Пресс-служба ЦСКА выступила с официальным заявлением касаемо здоровья капитана команды Игоря Акинфеева.

«После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», - говорится в заявлении пресс-службы.

Про состояние защитника команды Игоря Дивеева не сообщается.

Напомним, сегодня появилась информация, что Акинфеев и Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19 и пропустят матч с «Локомотивом».