Саломон Рондон: Матчи с ЦСКА выделялись накалом и напряженностью

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон вспомнил свои матчи против армейского клуба.

«Хочу отметить, что когда мы выходили на матч с ЦСКА, мы всегда выходили против команды-лидера чемпионата, которая борется за самые высокие места. ЦСКА был очень хорошо организован и очень хорошо играл. Поэтому те матчи выделяются накалом и напряженностью», - приводит слова Рондона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до ЦСКА венесуэльский нападающий в России выступал за казанский «Рубин (36 матчей, 13 голов) и питерский «Зенит» (37 матчей, 20 голов).