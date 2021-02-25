Павел Кукуян: У нас в стране масса экспертов, которые все знают, все видели, только сами не судили

Арбитр РПЛ Павел Кукуян поделился мнением о том, почему судьи допускают ошибки во время матчей.

«У нас на самом деле все арбитры хорошего уровня, – рассказал Кукуян в интервью для «РИА Новости». – Я вам честно скажу, все судьи и в РПЛ, и в ФНЛ готовы одинаково. Все! Техническая база, теоретическая и практическая у нас единая: здесь, на сборах, на каких-то семинарах нам преподают одно и то же из года в год. Ведь особо ничего нового нет, нам повторяют все по кругу, чтобы довести до автоматизма. Но, конечно, у каждого из арбитров свой стержень, каждый воспринимает ситуации на поле по-своему.

В прессе можно часто встретить: судья такой-то, принял такое-то решение. Я говорю даже не о предвзятости, а о каких-то человеческих ошибках. Когда ты там, ты же не хочешь ошибиться, верно? Ты хочешь выйти с поднятой головой, хорошим мнением о проделанной работе

Почему, например, футболисты пенальти забивают не в 100% случаев? А ведь это профессионалы, получают большие деньги, у них сумасшедшие контракты. Но сбои случаются и у них. То же самое у судей: у нас есть тренажеры, теория, физическая подготовка. Но бывает так, что не попадаешь с решением в конкретный момент. Но никого это не интересует, сразу начинают поливать. Я ничего не говорю, случаются какие-то вопиющие случаи. Но они бывают очень-очень редко.

Все мысли, все осознание приходит уже после игры. Разбираешь моменты, плюс пресса что-то подогревает: у нас же в стране масса экспертов, которые все знают, все видели, только сами не судили. Потом половина страны подхватывает его слова».