«Ростов» собирается арендовать у «Зенита» нападающего Шамкина

ФК «Ростов» намерен арендовать у «Зенита» 18-летнего нападающего Даниила Шамкина.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Арендный договор может быть согласован уже сегодня 25 февраля. В этом случае Шамкин будет выступать за команду Валерия Карпина до конца нынешнего сезона.

Даниил – воспитанник академии «Зенита». На его счету семь матчей за главную команду клуба, а также 22 матча, четыре гола и две результативные передачи в составе «Зенита-2».