Владимир Быстров: У «Краснодара» довольно низкие шансы пройти загребское «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров оценил шансы зелено-черных в противостоянии с загребским «Динамо».

Напомним, что 18 февраля команда Мурада Мусаева на своем поле проиграла хорватскому клубу со счетом 2:3.

«Шансы у «Краснодар» довольно низкие, – рассказал Быстров в интервью для «Спорт-Экспресса». – Мало того, что дома не удалось победить, так еще и проиграли, поэтому на выезде будет тяжелее. Если команда покажет свою лучшую игру, то шансы будут. «Краснодар» — атакующая команда, поэтому будем ждать, что они смогут забить три или четыре гола.

С вратарской линей есть проблема, даже если бы Городов не ошибся в первом матче. Если у тебя выбывает вратарь номер один и нет второго, то будет тяжело. Сомневаюсь, что это будет давить на Городова, он возрастной футболист».