«Динамо» и «Спартак» ведут переговоры о переходе Бакаева

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустумян в своем телеграм-канале сообщил о том, что московские «Динамо» и «Спартак» ведут переговоры о переходе 24-летнего атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева.

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» готов продать своего игрока за 12 млн евро. Если «Динамо» согласится выплатить эту сумму четырьмя траншами, то трансфер возможен.

Зелимхан дебютировал в главной команде красно-белых в сентябре 2015 года, а в сезоне-2018/19 играл на правах аренды за тульский «Арсенал». Всего в активе Бакаева 64 матча, 11 голов и 21 результативная передача за «Спартак».