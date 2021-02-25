«Спартак» объявил о заключении контракта с Промесом

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с Квинси Промесом.

Соглашение с 29-летним атакующим полузащитником подписано на 3,5 года.

Напомним, что по информации портала Transfermarkt переход Промеса из «Аякса» обошелся красно-белым в 8,5 млн евро.

Ранее Квинси играл за «Спартак» с 2014 по 2018 года, а в сезоне-2016/17 помог красно-белым выиграть чемпионат России. Всего в его активе 135 матчей, 66 голов и 33 результативные передачи в составе москвичей.

В августе 2018 года «Спартак» продал голландца в «Севилью» за 21 млн евро.