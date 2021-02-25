Леонид Федун: Очень рад, что Куинси снова с нами. Он способен усилить игру любой команды

Председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возвращение в клуб атакующего полузащитника Квинси Промеса.

Голландский футболист покинул «Спартак» в августе 2018 года, когда его приобрела «Севилья» за 21 миллион евро. Теперь красно-белые приобрели Квинси у амстердамского «Аякса» за 8,5 млн.

«Промес – это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу, – цитирует Федуна «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу «Спартака». – Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Куинси снова с нами».

С 2014 по 2018 годы Промес провел за «Спартак» 135 матчей, забив 66 мячей и сделав 33 голевые передачи.