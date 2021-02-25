Итальянский журналист: Чемпионат Европы по футболу пройдет целиком в Англии

Итальянский журналист Танкреди Палмери написал у себя в твиттере, что все матчи Чемпионата Европы по футболу пройдут в Англии.

Как утверждает Палмери, УЕФА склоняется к тому, чтобы провести Евро в одной стране, Англия - главный претендент. Окончательное решение ожидается в середине апреля.

Напомним, что по первоначальному плану чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году в 12 странах и городах, включая Россию, соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге.